علم ومعرفة

صدر عن مجموعة النيل العربية الطبعة العربية لكتاب «المرأة والصحافة»، للكاتبة سوزان فرانكس.

عندما أصبحت الصحافة مهنة، كانت المرأة مقيّدة بالتقاليد للوصول إلى مهن الصحافة، وواجهت تمييزًا كبيرًا داخل المهنة.

ومع ذلك، عملت النساء كمحررات ومراسلات ومحللات رياضيات وصحفيات حتى قبل التسعينات من القرن التاسع عشر.

وفي هذا الكتاب، تلقي سوزان فرانكس مزيدًا من الضوء على الموضوعات المهمة المتعلقة بالصحفيات التي تتراوح بين الانحياز الجنسي والنوعي الواضح على الشاشة والتمييز العمري والمخاطر التي تواجه المراسلات الأجنبيات أثناء إعدادهن التقارير الصحفية من مناطق الحروب والاضطرابات.

كما قامت المؤلفة كذلك بتحليل الطريقة التي قدم بها الإعلام الرقمي المتغير.

سواء التحديات أو الفرص المتاحة أمام المرأة العاملة في مجال الصحافة، وتناولت كل هذه الجوانب من منظور عالمي.

