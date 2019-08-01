آخر النهار

وافقت الفنانة صالة على خوض تجربة التمثيل، ولكن كضيفة شرف من خلال الجزء الثاني من «فيلم ولاد رزق» الذي يتولّى مسؤولية إخراجه زوجها المخرج طارق العريان. ويفرض صناع هذا العمل حالة من التكتم على تفاصيل دور أصالة ومدة ظهورها بالفيلم الذي يخوض المنافسة بموسم عيد الأضحى السينمائي المقبل. «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.

واستعان المخرج العريان بعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة والعمل من كتابة صلاح الجهيني.

