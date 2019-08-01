آخر النهار

اعتذرت أريانا غراندي عن مزحة قالتها حول ملكة جمال الأطفال جونبينيت رامزي، وفقاً لموقع «مترو» البريطاني. وفي التفاصيل، علّقت النجمة الشهيرة على منشور في «انستغرام» لأحد أصدقائها، تظهر فيه مجموعة من المجلات مع صورة جونبينيت على الصفحة الأولى، وقالت: «انتظر رؤيتك بهذا اللباس التنكري بفارغ الصبر في عيد الهالوين»، مشيرةً إلى ملكة جمال الأطفال. المؤسف أنّ جونبينيت قُتلت في منزلها في كولورادو، في يوم عيد الميلاد عام 1990، وأصبحت قضيتها بشكل عام موضوعاً تتناوله وسائل الإعلام كلّها، مع العلم أنّه لم يُعثر على القاتل أبداً.

وأشعل تعليق غراندي مواقع التواصل الاجتماعي، فتلقّت انتقادات عدة منها: «لا يمكن لفتاة في الثامنة من عمرها، قد قُتلت بعنف وخُنقت، أن تكون زياً لأي شخص».

فأجابت النجمة معتذرةً: «لا، لقد حذفت التعليق على الفور وأدركت أنه ليس مضحكًا أبداً. فالأمر خرج عن ارادتي، أعتذر بشدة».

