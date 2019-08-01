آخر النهار

يطل النجم الاماراتي عبداللة زيد من خلال تجربة سينمائية جديدة، مطلع أغسطس المقبل، عنوانها «فلفل أبيض»، يجدد فيها دماء علاقته مع السيناريست والمخرج جمال سالم، ويرسخ من خلالها «ثنائيته» مع الفنان جمعة علي، بعد أن تمكنا معاً من تشكيل حالة فنية استثنائية على الساحة الدرامية المحلية.

عبد الله زيد، الذي قدم خلال رمضان الماضي، مسلسله «حدك مدك»، والذي شكل أول تجربة له في التأليف، كشف أخيراً، عن موعد عرض «فلفل أبيض» في الصالات المحلية والخليجية، وذلك من خلال نشره لمقطع فيديو صغير، يظهر فيه بعضاً من مشاهد الفيلم الجديد، والذي يبدو أنه صور بعضاً من مشاهده في أفريقيا، معلقاً على ذلك بقوله: «ترقبوا الفيلم السينمائي الكوميدي فلفل أبيض في جميع دور العرض السينمائية بالإمارات والخليج ابتداء من 1/8/2019».

كما نشر مجموعة من المقاطع المصورة، التي يظهر فيها مع مجموعة من الأطفال التنزانيين، حيث تم تصوير مشاهد العمل الذي يتولى دفة إخراجه جمال سالم، والذي سبق له أن نشر عبر «انستغرام» مقطعاً مصوراً من كواليس الفيلم، تظهر فيه الممثلة والمغنية اللبنانية دانا حلبي.

وقد أعياها «التعب»، وفق تعليق سالم، والذي قال: «كواليس فيلم «فلفل أبيض» مع الفنانة دانا حلبي، بعد أن أرهقها التصوير، جلست تستظل لترتاح»، مضيفاً: «الأفكار الجميلة تحتاج إلى تضحية.. أغلب أعمالي مرهقة للفنانين، واسألوا عبد الله زيد وجمعة علي».

«فلفل أبيض»، تجربة سينمائية ثالثة، تضاف إلى رصيد جمال سالم، والذي سبق له أن قدم في 2013 فيلمه الأول «حب ملكي»، من بطولة حبيب غلوم وهدى صلاح ومنصور الفيلي، وآلاء شاكر، بينما قدم في العام الماضي تجربته الثانية «عوار قلب»، والتي لعب عبد الله زيد وجمعة علي دور البطولة فيها، وشاركهما أيضاً نيفين ماضي، ومروة راتب، وخديجة سليمان، وسناء طاهر.

جمال سالم، لا يكاد يغيب عن الساحة، حتى يعود إليها مجدداً، حيث أطل خلال رمضان الماضي، على جمهوره، عبر مسلسل «الطواش»، واستطاع المسلسل أن يحقق نسبة مشاهدة عالية، بعد أن طرق من خلاله سالم، أبواب التراث الإماراتي.

