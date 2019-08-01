آخر النهار

يحتل المسرح في الكويت مكانته المرموقة محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً.. وهكذا السينما الكويتية الجديدة بفضل أجيال من الشباب المتميز الذي راح يمنح السينما جهده.. وعرقه.. وماله.

أمام إنجازات المسرح وحضور السينما الطموح.. تأتي الدعوة لترسيخ ذلك الحضور ودعمه، سواء عبر المهرجانات التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو عبر المشاركات الخارجية.

مشيرين إلى أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ينظم سنوياً مجموعة من المهرجانات ومنها على سبيل الذكر لا الحصر، نشير الى مهرجان القرين ومعرض الكتاب وصيفي ثقافي وغيرها، وما نتمناه، أن يتم تطوير حضور المسرح والسينما الكويتية في تلك المهرجانات وهو أمر يتحرك على بعدين مادي (داعم للجهات المنتجة) ومعنوي (لإيصال تلك المنتجات وصناعها الى أكبر قاعدة جماهيرية).

إن مهمة ترسيخ المبدع الكويتي، عبر النتاجات المسرحية والتلفزيونية، وأيضا الموسيقية و الغنائية، أمر سيكون له أبعد الأثر في تطوير العلاقة مع ذلك المبدع.. وتلك الإبداعات.. وهو أمر لا يحتاج الى كثير من الجهد، إلا من خلال حوار مفتوح على الإبداع.. مشرع صوب التميز.. وهي دعوة لقيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لترسيخ مبدعينا.

وعلى المحبة نلتقي

