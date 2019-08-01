آخر النهار

كشف م. خالد السالم، مدير مركز شؤون الموسيقى في قطر بأن المركز يهدف للحفاظ على التراث الموسيقي القطري، مؤكداً أنهم بصدد تنفيذ مشروع مهم لتوثيق الفنون البحرية القطرية بالتعاون مع باحثين متخصصين.

وأشار إلى أن المركز يعدّ جهة استشارية وتنفيذية لجميع المشروعات الموسيقية والمهرجانات بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مؤكداً أن المركز لديه خطة عمل تهدف لتنفيذ كافة أهدافه التي تم إنشاؤه لأجلها ونحن نعمل على تفعيلها وتطبيقها من خلال هذه الخطط كما كشف السالم عن عدد من الفعاليات المستقبليّة المهمة التي سينفذها المركز خلال الفترة المُقبلة. وقال عن تلك الفعاليات: من أهم الفعاليات التي نستعدّ لها حالياً هي «زهرة الصحراء» التي تم الإعلان عنها سابقاً وهي عبارة عن ليلة الغناء القطرية والتي ستقام على مسرح قطر الوطني وستضم أبرز الفنانين القطريين أو الموجودين على أرض قطر، وستستمر هذه الأمسية لمدة ساعتين وسيتخللها العديد من الفقرات ويتم الإعداد لها لتخرج بصورة مبهرة وغير مسبوقة، كما سيكون هناك معرض مصاحب للتعريف بتاريخ الغناء القطري، ومن المقرّر أن تكون الفعالية في تاريخ 11 أكتوبر المقبل، وهناك أيضاً مسابقة قطر الوطنية للموسيقى لأفضل عازفين في جميع الآلات الموسيقية على مستوى دولة قطر، وسيكون هناك تواصل لفعالية (موسيقى ومعرفة)، وهناك كذلك فعالية أخرى مهمة ستقام في أكتوبر المقبل أيضاً حيث يتم الإعداد لمؤتمر كبير بعنوان (جمهرة) والذي سيجمع كل العاملين والمهتمين بالموسيقى في قطر سواء مطربين أو ملحنين أو شركات إنتاج موسيقى أو مدارس موسيقيّة أو مؤسسات في الدولة لها علاقة بالموسيقى وسيتم التلاقي بينهم والتواصل لفتح آفاق الحوار والتواصل فيما بين كل هذه الجهات.

