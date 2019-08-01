آخر النهار

نشرت الفنانة أمل بوشوشة الفيديو الدعائي لمسلسل دولار الذي تشارك في بطولته مع الممثل اللبناني عادل كرم، وذلك بعدما أطلقته شركة الصباح المنتجة له، ونشرته شبكة (نتفليكس) التي ستعرضه قريبا. وكتب الصبّاح في تعليقه على الفيديو: «بعون الله تتشرف مجموعة شركة صبّاح إخوان بالإعلان عن عرض مسلسل دولار يوم 8 أغسطس على المنصة العالمية Neflix، جيل جديد من الإنتاج الدرامي العربي يرى النور بجهد فريق العمل بأكمله، أذكر منهم المخرج المتميز سامر البرقاوي والنجم عادل كرم والنجمة أمل بشوشة». بدوره، المخرج سامر البرقاوي نشر الفيديو الترويجي للمسلسل مترجمًا إلى اللغة الإنكليزية. علمًا بأن الصباح عبّر عن سعادته بتقديم هذا المسلسل عبر المنصّة العالمية، بوصفه أوّل إنتاج درامي عربي تعرضه الشبكة العالمية في الوطن العربي ومختلف بلدان العالم.

