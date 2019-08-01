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مايا دياب.. بين العراق ومصر


أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب حفلها الغنائي في مدينة طرطوس السورية بحضور عدد كبير من محبيها وقدمت جملة من أغنياتها بينها «بعدو»، «يا نور العين»، «خسرنا بعض»، «يصفوا حكي»، وغيرها العديد من الأعمال، فأشعلت حماسة الجمهور حتى منتصف الليل. على صعيد آخر، وبعد إطلاق أغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية بعنوان «يابا يابا»، تستعد دياب لتصوير فيديو كليب وإطلاق أغنية جديدة قريبًا، علمًا بأنها تستعد لحفلها الأول في مدينة أربيل العراقية المقرّر في الأول من أغسطس القادم، لتنتقل بعده إلى مصر وقبرص في 16 و17 أغسطس تباعًا، كما ستشارك بفعاليات (Stars on Board) من 21 حتى 26 أغسطس.


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