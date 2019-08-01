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اتهامات متبادلة، تواصلت خلال الساعات الماضية بين جمهوري الفنانين تامر حسني وعمرو دياب، بعد إعلان الأخير، عن أولى أغاني ألبومه الجديد «أنا غير»، التي تحمل اسم «بحبه».

فخلال الساعات القليلة الماضية، طفا على السطح اتهام إلى «الهضبة» بـ «سرقة» لحن أغنية لحسني، يعود تاريخها إلى العام 2011، بعنوان «مايهونش عليا»، وتوقع كثيرون أن تخمد سريعاً جذوة المشكلة، ربما اعتقادا بأن أحدهما لن يعير الأمر اهتماماً وتحديداً عمرو دياب، المعروف عنه عدم قلة التعليقات على أي أمور. «بحبه» طُرحت بشكلٍ ليس رسمي، عبر موقع الفيديوات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وتقول كلماتها: «بحبه في دلعه وتقله... بحبه في قلة عقله... بحبه في غيرته عليا ولما بيتهيأله أنا متعود على طبعه... أنا حافظه وخدت عليه... لا في زيه ولا هلاقي ربعه... بحبه وهعمل إيه». «ما يهونش عليا» التي طرحت للجمهور، للمرة الأولى، قبل 8 أعوام.

