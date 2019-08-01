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باتت شركة «نتفليكس» رائدة ومؤسسة لسينما تتجاوز الفروق التقليدية بين الشاشتين: الكبيرة والصغيرة، فهي تقدم أفلامًا في راحة يدك ـ كمتفرج ـ ولا حاجة لعناء الذهاب إلى صالة السينما وتدفع تذكرة.

قطعًا استفادت الشركة من التطور التقني الهائل جدًا في الكاميرات وبرامج المونتاج وفنون «الجرافيتي».

وفي أحدث أفلامها «بولار» Polar اعتمدت الحبكة على ممثل قدير هو مادس ميكلسن، وهو فنان دانماركي يعتبر من أهم الوجوه السينمائية في أوروبا، وسبق له الفوز بجائزة أفضل ممثل من مهرجان كان عن فيلم The Hunt وإن لم ينل إلى اليوم أية ترشيحات للأوسكار.

ميكلسن ممثل قدير، كان في الأساس راقصًا ولاعب جمباز، ولا شك أنه استفاد كثيرًا من لياقته البدنية وحضوره الجسدي في العديد من الأفلام، خصوصًا التي تعتمد على الإثارة والأكشن.

وفي «بولار» للمخرج جوناس أكيرلوند تم استثمار قدرات ميكلسن، وإن كان الفيلم نفسه لا يضيف إليه ويضعه في غير موقعه، وربما الفائدة الوحيدة له، تقديمه لجمهور أكبر من محبي الأكشن الهوليوودي.

من مفارقات الحبكة تقديم عصابة قتل بالأجر، باعتبارها «شركة» يعمل فيها «القتلة» بوصفهم «موظفين»، ومثل أي موظف لديه سن تقاعد، فعندما يبلغ «القاتل» الخمسين تمنحه الشركة مكافأة تقدر بحوالي ثمانية ملايين دولار. في إشارة رمزية لا تخفى، تشير إلى هشاشة الحدود الفاصلة بين عصابة قاتلة، وأية شركة رأسمالية.

لكن رئيس العصابة/الشركة، والذي جسد دوره مات لوكاس، يقرر ألا يبلغ أحد من القتلة المتقاعدين سن الخمسين أبدًا، حيث يكلف فريق القتلة الشباب تصفيتهم جسديًا، لأنه بموجب العقد تسترد الشركة أموال المعاش في حال وفاة المستحق.

ويحدث أن «دنكان» الملقب بـ «القيصر الأسود» والذي يجسده ميكلسن، يستعد بالفعل للاعتزال بعد أسبوعين، فيقرر رئيسه تصفيته بالضغط عليه للقيام بمهمة «وهمية» أخيرة، يكتشف خلالها أنه كان «الفريسة» وليس «الصياد».

وعندما ينجو يطلب «لوكاس» من مساعدته الحسناء الذكية «فيفيان» (كاثرين وينيك) قيادة مجموعة القتلة للتخلص من «القيصر الأسود».

مجموعة قتلة فوضوية شديدة الدموية، تتبع خطى «القيصر الأسود» في العناوين الأربعة المعروفة له، ولا تتردد في قتل كل من يصادفها، بغض النظر إذا كان له علاقة بالهدف المطلوب أم لا.

وتتابع الحبكة في حفلة قتل مجانية وعشوائية، على إيقاع موسيقي صاخب، ومشاهد بصرية لامعة، لا تخلو من الهزلية، وأجواء الكوميكس، وتعبيرات لاذعة وساخرة، ورذاذ دم في كل مكان. في أجواء، تذكر نسبيًا بعوالم تارانتينيو.. التي من الممكن أن تعجب المراهقين، حيث القتل لمجرد القتل بدم بارد، بمنتهى العشوائية واللامبالاة.

دون أن يتاح للمتفرج، مع الإيقاع العنيف السريع، طرح سؤال: ما المبرر لكل هذا القتل؟ لكن لن يكون لهذه الرحلة العنفية ضد «أبرياء» أية قيمة درامية لو تم الاكتفاء باستجواب هؤلاء عن علاقتهم بـ «القيصر الأسود».

تغذية الفيلم بدماء كثيرة مجانية، ليس مشوقًا فقط في فيلم أكشن، بل يعبر أيضًا عن ارتفاع وتيرة ومعدلات العنف، وقبولها مجتمعيًا، بغض النظر عن مبرارت العنف في الواقع، أو في الدراما.

تقريبًا ينتصف الفيلم دون العثور على «القيصر» الذي لجأ إلى بلدة باردة ونائية، ليعيش سنوات التقاعد كدب قطبي وحيد، من هنا جاء عنوان الفيلم.. لكنه في تلك البلدة يلتقي سيدة وحيدة طيبة وعاطفية، وثمة سر ما وراءها.

دخول السيدة والتي لعبت دورها فانيسا هادجنز، أنعش الحبكة التي كادت أن تلفظ أنفاسها قبل أن يصل الفيلم إلى منتصفه، ودفعتها في مسار مختلف. فثمة بوادر إعجاب، ودعوة غريبة منها كي يقوم بتعليم الأطفال في المدرسة للاستفادة من خبراته الواسعة في السفر ومعرفته بالبلاد، وفي مشهد أقرب للطرافة يظهر «القيصر» وهو يدرب الأولاد على استعمال «الخنجر».. في إشارة تهكمية لأنه كقاتل لن يستطيع سوى تعليم فنون القتل، إضافة إلى إشارة لمستويات العنف داخل المدارس.

سرعان ما تنتهي مواجهة «القيصر» مع مجموعة القتلة بانتصاره كالعادة، لكنه يفقد جارته التي تم اختطافها ومساومته به.

لينتهي الفصل الأخير بالمواجهة المتوقعة بين «لوكاس» الزعيم صاحب الزي الأصفر والبرتقالي، وملامح وتعليقات المهرج، المتناقضة تماما مع دمويته، والذي لا يتردد في إخضاع القيصر لحفلة تعذيب شديدة السادية.

هنا تنقلب رغبة «القيصر» من التقاعد في سلام والندم على ما قدم، إلى الانتقام بمنطق علي وعلى أعدائي وإبادة العصابة/الشركة، رغم كل التعذيب الذي تعرض له. في مشاهد تستعيد أسطورة «الهيرو» الأمريكي على طريقة شوارزينغر وستالوني، هذه الشمشونية الجبارة القادرة على إبادة المئات دون أن تصيب البطل طلقة رصاص واحدة.

أخيرًا أنجز «القيصر» المهمة التي تتضمن له تقاعدًا آمنًا، والتي كفر من خلالها عن ماضيه الأسود.. لكنه يجد مفاجأة أخرى في انتظاره بطلتها السيدة جارته.

وبعيدًا عن حرق هذه المفاجأة، إلا أنها كانت محاولة لإعطاء الفيلم قيمة إنسانية، ودعوة لكل قاتل مأجور أن يراجع ضميره قبل أن يقرر الفتك بأبرياء لا يعرفهم.

