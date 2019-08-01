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بعد حصولها على إجازة عقب انتهاء تصوير مسلسلها «مملكة الغجر»، الذي عرض ضمن سباق رمضان الماضي، عادت الفنانة المصرية حورية فرغلي لبلاتوهات السينما لاستكمال تصوير فيلمين جديدين، هما «استدعاء ولي عمرو» و«براءة ريا وسكينة».

وعن ذلك، تقول حورية إن الفيلم الأول «استدعاء ولي عمرو» يشاركني بطولته محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، كلوديا حنا، وغيرهم، ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري، وقد انتهيت من تصوير 60 في المئة منه قبل انشغالي بتصوير مسلسل «مملكة الغجر» وتوقفنا خلال رمضان، ثم عاودنا تصويرالمشاهد الخارجية حالياً بين شرم الشيخ والعين السخنة وعدد من شوارع القاهرة وغيرها.

وتكمل حورية: تدور أحداث العمل، في إطار لايت كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على عدة قضايا أزمات حدثت خلال الفترة الأخيرة، ومنها مشكلات المدارس وغيرها، والديكور الأساسي للفيلم كان عبارة عن مبنى لمدرسة، يدور به نصف أحداث العمل. وتكمل فرغلي: أما الفيلم الثاني فهو «براءة ريا وسكينة» ويشاركني بطولته أحمد فلوكس ووفاء عامر، ومن تأليف أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، وأكثر ما جذبني للفيلم هو أهمية القضية التي يناقشها، وهي البحث عن حقيقة «ريا وسكينة»، حيث يتم الكشف عن براءتهما وأسباب تلفيق الجرائم لهما، بمستندات ووثائق حقيقية يتم إظهارها للمرة الأولى، عن قصة حقيقية للمؤلف أحمد عاشور حيث تدور في حقبتين زمنيتين، وهما العصر الحالي والآخر خلال فترة العشرينيات، ويتناول الفيلم قضية «ريا وسكينة» من خلال شاب وفتاة يعملان في الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية للقضية، حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش هذه الفترة، وقابل «ريا وسكينة»، ويسرد لهما القصة كاملة في إطار تشويقى ومثير، وأقدم في الفيلم دور «سكينة»، وهي شخصية مختلفة تماماً عن التي ظهرت في جميع أحداث الأعمال الدرامية والسينمائية التي تناولت قصتهما الشهيرة، فنحن هنا ندور في فلك أن تكون «ريا وسكينة» بريئتين من الاتهامات التي نسبت إليهما، وأنه لحق بهما هذا الأذى بسبب حربهما ضد الاحتلال الإنكليزي لمصر.

وعبرت حورية فرغلي عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تلقتها خلال الفترة الماضية حول مسلسلها الجديد «مملكة الغجر»، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي بجانب مجموعة من نجوم الدراما المصرية والعربية. وتضيف حورية، أن «ياسمينا»، التي قامت بدورها، كانت تمثل تحدّيًا كبيرًا لأيّ ممثلة، فهي شخصية هنجرانية ومودرن في الوقت نفسه، حيث واجهت صعوبة في التعامل مع لغة «الغجر»، ومع ذلك تحمست بشدة لهذا الدور فمن طبيعتها أنها تميل للأدوار المركبة، لتقدم شيئاً مختلفاً يبرز طاقاتها الفنية.

