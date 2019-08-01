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تم اختيار الفنانة هند صبري، عضوا في لجنة تحكيم أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وهو واحد من أهم 3 مهرجانات سينمائية في العالم.

وأكدت هند فخرها كونها أول إمرأة وفنانة عربية تشارك في هذا القسم المستحدث في المهرجان، وتعاملها مع لجنة تحكيم بهذا المستوى السينمائي العالمي.

وكانت هند صبري قد فازت بجائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عامين.

بالإضافة لحصولها على 10 جوائز كبيرة منها أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي عن فيلمها زهرة حلب عام 2017، و3 جوائز كأفضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما المصرية عن أدوارها في «الجزيرة وأحلى الأوقات ومواطن ومخبر وحرامي»، وأفضل ممثلة بأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها صمت القصور، وأفضل ممثلة بمهرجان نامور الدولي للأفلام الناطقة بالفرنسية عن فيلمها «عرايس الطين». وفاز فيلمها صمت القصور الذي أخرجته المخرجة مفيدة تلاتلي بجائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان «كان» السينمائي الدولي، وشارك فيلمها مع المخرجة نفسها موسم الرجال في قسم نظرة ما بمهرجان «كان»، بالإضافة لمشاركة فيلمها جنينة الأسماك مع المخرج يسري نصر الله، في بانوراما مهرجان برلين السينمائي الدولي.

