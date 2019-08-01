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زرع الاثيوبيون، الاثنين، ما يزيد على مائتي مليون شجرة، وهو ما قال المسؤولون انه سيكون رقما قياسيا عالميا، وذلك استجابة لمبادرة أطلقها رئيس الوزراء آبي أحمد.

وتهدف المبادرة الطموحة التي أطلقها رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد علي، الى المساعدة في استعادة الرقعة الخضراء في البلاد والتي يقول الخبراء انها تتآكل بسرعة من جراء التصحر والتغير المناخي.

وأعلنت شبكة «فانا» الاعلامية التابعة للدولة أن اثيوبيا زرعت أكثر من 224 مليون شجرة اليوم، متجاوزة الهدف الأولي للمبادرة وهو زرع 200 مليون شجرة في يوم واحد.

ونشر مكتب رئيس الوزراء تغريدة جاء فيها «اليوم اثيوبيا مستعدة لمحاولتنا كسر الرقم القياسي العالمي، معا من أجل تراث أخضر».

