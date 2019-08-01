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أصدر «فيسبوك» تحديثا لخططه الطموحة، بشأن تطوير جهاز كمبيوتر يمكنه قراءة الأفكار في العقل البشري وترجمتها الى كلمات.

وبعد جهود من علماء في جامعة كاليفورنيا، نشر الباحثون نتائج تجربة فك رموز المخ باستخدام أقطاب كهربائية، توضح احرازهم تقدما في طريقة قراءة وكتابة الكلمات والأفكار من الدماغ بسرعة، ما جعل «فيسبوك» أقرب الى حلمه.

وخلال التجربة، كانت تعرض على المبحوثين أسئلة وعليهم اجابتها عبر عدة اختيارات، الا أن النظام الذكي كان يقرأ اجاباتهم دون أن ينطقوا بها ويختار على هذا الأساس، وبلغت نسبة صحة الاجابات من 61 إلى 67 في المئة.

وقال ادوارد تشانغ الباحث الرئيس أستاذ جراحة الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، في بيان: «هنا نظهر قيمة فك تشفير طرفي المحادثة. الأسئلة التي يسمعها شخص ما، وما يقوله ردا على ذلك». لكن تشانغ أشار الى أن هذا النظام يتعرف فقط على مجموعة محدودة للغاية من الكلمات حتى الآن.

وبدأ «فيسبوك» مشروعه التكنولوجي عام 2017، لكن يبدو أنه بالغ في خططه وقتها، حيث كان يطمح الى أن يتمكن المستخدمون من كتابة أكثر من 100 كلمة في الدقيقة دون ادخال نص يدوي. وتسلط الشركة ضوء الدراسات أيضا على سماعات الرأس ونظارات الواقع المعزز، التي تقرأ نشاط الدماغ من خلال الأشعة تحت الحمراء.

