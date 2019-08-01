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كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة عن فوائد «مذهلة» للكرز الذي يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

ووجد الباحثون أن للكرز تأثيرا مفاجئا على الذاكرة البصرية والجوانب الأخرى من الأداء المعرفي للانسان، فضلا عن دوره في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

واستندت الدراسة الى مقارنة القدرات المعرفية لأشخاص دأبوا على شرب عصير الكرز، وقدرات آخرين تناولوا دواء وهميا خلال فترة الدراسة، فوجدوا تحسنا مفاجئا في جوانب متعددة من الذاكرة لدى المجموعة الأولى مقارنة مع الثانية.

وأدت التأثيرات الايجابية الى تحسين تدفق الدم الى المخ، ما يؤدي الى تحسن الذاكرة واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

