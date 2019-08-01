loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

فوائد «مذهلة» للكرز


كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة عن فوائد «مذهلة» للكرز الذي يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.
ووجد الباحثون أن للكرز تأثيرا مفاجئا على الذاكرة البصرية والجوانب الأخرى من الأداء المعرفي للانسان، فضلا عن دوره في خفض ضغط الدم والكوليسترول.
واستندت الدراسة الى مقارنة القدرات المعرفية لأشخاص دأبوا على شرب عصير الكرز، وقدرات آخرين تناولوا دواء وهميا خلال فترة الدراسة، فوجدوا تحسنا مفاجئا في جوانب متعددة من الذاكرة لدى المجموعة الأولى مقارنة مع الثانية.
وأدت التأثيرات الايجابية الى تحسين تدفق الدم الى المخ، ما يؤدي الى تحسن الذاكرة واتخاذ القرارات بشكل أفضل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة