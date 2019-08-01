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أقر البرلمان الهندي، الثلاثاء، قانونا يحظر «الطلاق بالثلاثة» ويعتبره جريمة تصل عقوبتها الى الحبس 3 سنوات، فيما اثار القرار جدلا كبيرا بين مسلمي الهند. وقررت الحكومة برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في اقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لاقراره في مجلس الشيوخ.

وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون أطلق مودي تغريدة جاء فيها أن «ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ». وتابع مودي أن «البرلمان قد ألغى الطلاق بـ3 وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات. انه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم!». وكانت المحكمة العليا قد اعتبرت في عام 2017 أن «الطلاق بالثلاثة» مخالف للدستور وطلبت من الحكومة اصدار تشريع يحظره. وغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات من قبيل «واتساب»، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

