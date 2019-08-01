نورية محمد إسماعيل الحمر، أرملة عبدالكريم حسن مقامس 86 عاماً، شيعت، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 99841550، النساء: الشعب، ق6، حسين البكاي، ت: 66262300

أحمد بردان جاعد ثاني 36 عاماً شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66066061

منيره محمد الجارالله، أرملة سليمان جارالله حسن الجارالله 81 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 24915091، النساء: كيفان، ق1، شارع القدس، م9

دغيمان سلطان الحميدي المطيري 48 عاماً شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: سعد العبدالله، ق9، ش924، م30

جميلة عبدالله رضا، أرملة عثمان محمد الشايع 81 عاماً شيعت، الرجال: مشرف، ق5، ش1، مسجد الوزان، ت: 96080517، النساء: جابر العلي، ق6، ش6، م22، ت: 65760857

فارس مشعل غازي العتيبي 11 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، خيطان، ق5، ش41، م5، ت: 55557001

إنا لله وإنا إليه راجعون