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الوفيات


نورية محمد إسماعيل الحمر، أرملة عبدالكريم حسن مقامس 86 عاماً، شيعت، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 99841550، النساء: الشعب، ق6، حسين البكاي، ت: 66262300
أحمد بردان جاعد ثاني 36 عاماً شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66066061
منيره محمد الجارالله، أرملة سليمان جارالله حسن الجارالله 81 عاماً شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 24915091، النساء: كيفان، ق1، شارع القدس، م9
دغيمان سلطان الحميدي المطيري 48 عاماً شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: سعد العبدالله، ق9، ش924، م30
جميلة عبدالله رضا، أرملة عثمان محمد الشايع 81 عاماً شيعت، الرجال: مشرف، ق5، ش1، مسجد الوزان، ت: 96080517، النساء: جابر العلي، ق6، ش6، م22، ت: 65760857
فارس مشعل غازي العتيبي 11 عاماً التشييع بعد صلاة عصر اليوم، خيطان، ق5، ش41، م5، ت: 55557001
إنا لله وإنا إليه راجعون


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