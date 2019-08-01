عربيات ودوليات

القدس المحتلة الوكالات: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستبقى إلى الأبد.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن نتانياهو، قوله خلال زيارة الى مستوطنة «إفرات» جنوب القدس المحتلة، أمس: «لن يتم اقتلاع أي مستوطنة أو مستوطن، لقد انتهى هذا الأمر ما نقوم به هنا سيبقى إلى الأبد».

تصريحات نتانياهو، جاءت بعد ساعات على مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على مخطط لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية، بعد أن صادق الثلاثاء على السماح للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية في المناطق المصنفة «ج» بالضفة.

وتُشكل المنطقة «ج» نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المصادقة على هذه الخطة جاءت قبيل وصول كبير مساعدي الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى المنطقة في جولة تشمل عددا من الدول العربية وإسرائيل.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن حكومة الاحتلال تضيق الخناق على البناء الفلسطيني في المنطقة «ج»، وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص.

في المقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية، تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء الاستيطاني خلال السنوات الماضية.

من جانب آخر، ذكرت «يديعوت أحرونوت أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ينوي عقد مؤتمر في كامب ديفيد بمشاركة عدد من الزعماء العرب، من دون مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ونقلت الصحيفة عن «مصدر في واشنطن» قوله إنه سيطرح خلال اللقاء الخطوط العريضة لخطة السلام في الشرق الأوسط.

ومما تشمله هذه الخطوط موافقة ترامب على وجود كيان فلسطيني وليس على إقامة دولة فلسطينية، حسب الصحيفة.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن هذا المؤتمر سيعقد قبل الانتخابات في إسرائيل، بهدف مساعدة السيد نتانياهو على تحقيق النصر فيها، كاشفة عن أنه شارك في التخطيط لها من وراء الكواليس.

وبدأ مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير، زيارة أمس لإسرائيل في اطار جولة له تقوده الى عدد من الدول العربية، سيقدم لزعمائها دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر.

وأشارت يديعوت أحرونوت الى أن مصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على إقامة سبعمائة (700) وحدة سكنية للفلسطينيين في مناطق مصنفة سي في الضفة الغربية، لم تكن من باب حسن النية تجاه الطرف الفلسطيني بل هدفها التسهيل على مهمة كوشنير ومساعيه لإقناع الزعماء العرب بحضور المؤتمر.

