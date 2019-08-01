عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد خفر السواحل الإماراتي العميد مصباح الأحبابي قوله إن التنسيق المتواصل بين إيران والإمارات ضروري لضمان سلامة الملاحة في المنطقة. جاء ذلك لدى استئناف البلدين اجتماعات التنسيق بين قادة خفر السواحل فيهما للمرة الأولى منذ ست سنوات، في حين شككت ألمانيا بجدوى المشاركة في مهمة أميركية في مضيق هرمز.

وأضاف العميد الأحبابي عقب اجتماع الثلاثاء في طهران مع مسؤولين عسكريين إيرانيين، أن العلاقات الجيدة بين البلدين ستمكن من ضمان أمن مياه الخليج وبحر عمان.

وقال قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي إن الاجتماع مع المسؤول العسكري الإماراتي محطة مهمة لتحقيق التعاون الأمني المطلوب بين البلدين.

وقد ترأس العميد الأحبابي وفدا عسكريا إلى طهران للمشاركة في الاجتماع المشترك السادس بين خفر السواحل في البلدين. وبحث العسكريون الإماراتيون ملفات منها التعاون الحدودي، وتسهيل تبادل المعلومات. كما جرى الحديث عن عقد ملتقيين سنويا في طهران وأبو ظبي، فضلا عن لقاءات ميدانية في المناطق الحدودية.

وقال قائد خفر السواحل الإماراتي إن «إيران رائدة في مكافحة تهريب المخدرات، ونحن بوصفنا خفر السواحل الإماراتي نثمن إجراءات الجمهورية الإسلامية في هذا الخصوص».

وامتدح العميد الأحبابي سياسة إيران في إدارة المسألة الحدودية، قائلا «إن الأمن الذي تنعم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء حدودها المشتركة والممتدة بمساحة 8755 كلم، يدل على أسلوبها الصحيح في إدارة مناطقها الحدودية».

وأكد الأحبابي -وفقا لما نقلته عنه وسائل الإعلام الإيرانية- أن تدخل بعض الدول في الخطوط الملاحية الأولى، يثير المشاكل في المنطقة، وهو ما يستدعي تحسين العلاقات لإرساء الأمن في الخليج وبحر عمان.

وأصدر الطرفان بيانا مشتركا بعد لقاء بين المسؤوليْن العسكريين الإيراني والإماراتي، نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، مع إبراز صورة لهما وهما يتصافحان.

وفي برلين ، قال نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية أولاف شولتس أمس إنه مرتاب بشدة إزاء طلب الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت تكثيف الجهود لحراسة مضيق هرمز في منطقة الخليج، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بينها وبين إيران. ويمر نحو خمس النفط العالمي عبر المضيق.

وذكرت السفارة الأميركية في برلين الثلاثاء إن الولايات المتحدة طلبت رسميا من ألمانيا الانضمام إلى فرنسا وبريطانيا في مهمة لتأمين المضيق و«التصدي للاعتداءات الإيرانية».

وقال شولتس لتلفزيون (زد.دي.إف) «أنا مرتاب للغاية بهذا الشأن، وأعتقد أن هذا التشكك يشاركني فيه كثيرون».

وأضاف أن من المهم تفادي التصعيد العسكري في المنطقة وأن مثل هذه المهمة تنطوي على مخاطرة الانزلاق إلى صراع أكبر.

وقال «ولهذا السبب لا أعتقد أنها فكرة جيدة».

وهناك معارضة كبيرة داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي له شولتس للمشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة. والحزب هو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

وعندما سئل شولتس عما إذا كانت أحزاب الائتلاف تشاطره نفس الرأي بشأن الطلب الأميركي، أجاب »نعم، هذا هو انطباعي«.

وقال إن برلين لا تزال تعتبر أن الاتفاق النووي الدولي مع إيران هو الخيار الأفضل لمنعها من صنع قنبلة نووية.

وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت الليلة قبل الماضية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مباحثات هاتفية «مطولة» مع نظيره الإيراني حسن روحاني كرر خلالها الدعوة لتهيئة «الظروف» من أجل «نزع فتيل» التوتر بين إيران والولايات المتحدة تمهيدا لمفاوضات.

وأكد بيان للرئاسة أن «دور فرنسا هو بذل كل الجهود الممكنة لضمان موافقة جميع الأطراف المعنية على هدنة والدخول في مفاوضات»، وأن الرئيس ماكرون «على اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكذلك أيضا بالرئيس روحاني».

وتعد هذه المحادثة الثالثة لماكرون مع نظيره الإيراني خلال أقل من شهر والرابعة خلال شهرين، وكان قد أجرى مباحثات عديدة مماثلة مع نظيره الأميركي، كان آخرها يوم الجمعة الماضي.

