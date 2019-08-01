loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ظريف يدعو ترامب إلى رفض تعطش حلفائه لـ «حرب أبدية»


واشنطن الوكالات: دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفض ما وصفه بـ «تعطش» حلفائه إلى «حرب بلا نهاية»، مؤكدا أن الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف.
ونشر ظريف عبر حسابه على موقع تويتر صورة لجزء من مقال لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عام في 11 سبتمبر عام 2017، ملقيا الضوء على جملة في المقال قال فيها بولتون إن «إيران لم تكسب حربا أبدا ولم تخسر أي مفاوضات أبدا».
وعلق ظريف قائلا إنه «على مدى آلاف السنين، استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل اعتداء». وأضاف: «لكن الولايات المتحدة الأميركية أنفقت 7 تريليونات دولار وأنهار من الدم في منطقتنا، في أكبر فشل لها منذ حرب فيتنام».
ووجه ظريف حديثه إلى ترامب قائلا: «اُرفض تاريخ الفريق بالمزيف وتعطشه لحرب أبدية»، مضيفا أن «الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة