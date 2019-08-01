عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: دعا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رفض ما وصفه بـ «تعطش» حلفائه إلى «حرب بلا نهاية»، مؤكدا أن الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف.

ونشر ظريف عبر حسابه على موقع تويتر صورة لجزء من مقال لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عام في 11 سبتمبر عام 2017، ملقيا الضوء على جملة في المقال قال فيها بولتون إن «إيران لم تكسب حربا أبدا ولم تخسر أي مفاوضات أبدا».

وعلق ظريف قائلا إنه «على مدى آلاف السنين، استطاع الإيرانيون الصمود أمام كل اعتداء». وأضاف: «لكن الولايات المتحدة الأميركية أنفقت 7 تريليونات دولار وأنهار من الدم في منطقتنا، في أكبر فشل لها منذ حرب فيتنام».

ووجه ظريف حديثه إلى ترامب قائلا: «اُرفض تاريخ الفريق بالمزيف وتعطشه لحرب أبدية»، مضيفا أن «الدبلوماسية تعني الحكمة وليس الضعف».

