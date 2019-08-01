عربيات ودوليات

الخرطوم الوكالات: أعلن القضاء السوادني، أمس، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر البشير، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية في البلاد.

وتقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بطلب إلى المحكمة من أجل تأجيل جلسات المحاكمة من 15 أغسطس إلى 17 من الشهر نفسه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وفي وقت سابق، قامت السلطات المختصة من الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن في السودان، بتفتيش منزل البشير وعثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار بالاضافة إلى 5 مليار جنيه سوداني.

وسمحت السلطات السودانية للبشير المحبوس بسجن كوبر وأيضا لشقيقه عبدالله المتهم في قضايا فساد عدة بحضور مراسم الجنازة، التي أجريت عند حوالي الثانية عشر من منتصف ليل الاثنين. وعزل الجيش السوداني، البشير في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من 5 أشهر.

وقال أحد أقارب البشير إن الكثير من أهله لم يتمكنوا من تقديم العزاء له، حيث كان محاطا بإجراءات أمنية مشددة ولم يمكث سوى بضع دقائق بعد اكتمال مراسم الدفن، حيث تمت إعادته إلى محبسه في سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم.

في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في السودان على مقتل طلاب برصاص قوات الدعم السريع في مدينة الأبيّض بولاية شمال كردفان وسط البلاد الاثنين.

وخرجت مظاهرات أمس في العاصمة الخرطوم وزالنجي غداة أخرى ليلية خرجت في الخرطوم رافعة شعارات تندد بأعمال القتل، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة أطباء السودان أن مواطنا توفي متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس خلال أحداث مدينة الأبيّض جنوبي السودان أول أمس، ليرتفع عدد القتلى إلى ستة.

ومساء الثلاثاء دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرة مليونية سماها «القصاص العادل» اليوم تنديدا بأحداث الأبيّض، مضيفا في بيان أن الاحتجاج سيكون تحت شعار «مقتل طالب مقتل أمة»، وسينظم في العاصمة الخرطوم وباقي مدن البلاد بمشاركة قادة قوى التغيير.

وحملت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية أحداث الأبيّض، وأعلنت في بيان تمسكها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كافة، وبالحق في التظاهر والتجمع والاعتصام.

وخرجت مظاهرات غاضبة الثلاثاء في مدن سودانية عدة تنديدا بمقتل الطلاب، وقد حمل متظاهرون في الخرطوم صور الضحايا ورفعوا شعارات تندد بأعمال القتل وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها، وخرجت مظاهرة احتجاجية في الأبيّض نفسها.

وأعرب الاتحاد الأفريقي عن إدانته الشديدة لمقتل طلاب في الأبيّض، وطالب بتقديم الجناة للعدالة.

في المقابل، قال رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إن ما حصل في الأبيّض أمر مؤسف، وإن الصورة لم تتضح بعد بشأن من أطلق الرصاص، مشيرا إلى أن المظاهرات خرجت عن هدفها، وأن المتظاهرين هاجموا بنوكا وأسواقا.

وأضاف البرهان خلال مقابلة مع تلفزيون السودان أن بعض القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير شاركت فيما سماه الانقلاب العسكري الأخير.

