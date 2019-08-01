عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن قواعد البيانات الدقيقة تمكن الدولة من مساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم إلى جانب مكافحة الفساد، مشدداً على أن قواعد البيانات الكاملة للمجتمع المصري تمثل أمناً قومياً، ومشروعاً كبيراً. وشدد خلال مشاركته أمس بجلسة إطلاق مبادرة التحول الرقمي بمنتدى الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن كل بيانات المواطنين «بيانات خاصة جداً «ويتم التعامل معها بخصوصية شديدة ولايتم الاطلاع عليها إلا من خلال النسق الأمنية وقواعد محددة تتيح الاطلاع على تلك البيانات». وتابع: «لو قدرنا في نهاية العام المقبل نكون وصلنا لنسبة 95 في المائة من تدقيق قاعدة البيانات هنقدر نوصل للناس وناخد القرار من غير أصحابها ما يطالبوه بيها، ولما نوصل لمرحلة الكارت الموحد بمجرد ما يتحط على أماكن الخدمات تظهر كل حاجة، وكمان بمجرد الوفاة أو الطلاق هقدر أشوف الأسرة وأقوم على طول بإجراء». وأشار إلى طرق الاحتفاظ بالمعلومات خلال الثلاثين عاما الماضية، موضحاً أن أدبيات الماضي والاحتفاظ بالمعلومات لا تصلح في زمننا هذا، متابعا بقوله: «لو كنا استمرينا على أدبيات الفهم مكنتش اتعملت حاجة، وقلت قبل كده أوعو القديم تبقوا أسرى ليه». وكان الرئيس السيسي قال إنه كان سيجري انتخابات رئاسية مبكرة قبل 3 سنوات لو رفض الشعب الإصلاحات الاقتصادية. وأوضح خلال افتتاحه جلسات مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة مساء أول من الثلاثاء، انه قرر إجراء إصلاحات اقتصادية مهمة للحفاظ على الدولة المصرية، ومنع انهيارها، لكنه وجد مخاوف لدى البعض من أن يصاحب ذلك ردود أفعال شعبية سلبية، مشيراً إلى أنه قال للمسؤولين وقتها إن هذه الإجراءات ضرورية ولو لم تتم فستتعرض مصر للانهيار. وكشف السيسي أنه قال للحكومة إن عليها الاستعداد لتقديم استقالتها لو رفض الشعب الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في خفض الدعم وتحرير سعر العملة، مضيفاً أنه قال أيضا إنه سيعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويسلم البلاد لقيادة أخرى يختارها الشعب.

وأردف الرئيس المصري أنه قال للحكومة إما أن نبني بلدنا أو نترك المسؤولية لآخرين، موجهاً الشكر للشعب المصري على تحمله تبعات وأعباء الإصلاحات الاقتصادية. ووصف السيسي الدولة المصرية بأنها مثل الطبيب الذي يجري عملية جراحية لإنقاذ مريض وأن الطبيب إذا التفت للمشاحنات والشجار الدائر حوله، فسوف يعرض حياة المريض للخطر ، مؤكداً أنه إذا انخفضت نسب المياه في مصر لدرجة معينة تؤدي إلى بوار مساحات من الأراضي الزراعية سوف يؤدي ذلك إلى خراب بيوت المزارعين، وفى سبيل ذلك تم إنفاق 70 مليار جنية لإنشاء محطات معالجة ثلاثية متطورة للمياه في عامين فقط، مشددا على أن كل التوصيات والاقتراحات تتخذ مأخذ الجد. وخاطب السيسي المصريين قائلاً: «متنسوش إحنا كنا في وضع تاني خالص، إحنا كنا دولة على وشك الانهيار والضياع والشعب فقد الأمل والثقة في مستقبل أفضل وكان لا بد من إعادة بناء الانطباع لدى المصريين، وإعادة الثقة في أنفسهم أنهم قادرون على تحقيق غد أفضل». ووجه الرئيس السيسي حديثه للشباب المشارك بالمؤتمر قائلاً: «اقسم بالله أن ما تم من إنجازات من جانب الدولة في الفترة الأخيرة رائع وعظيم جداً بالنسبة للوضع الذي كانت مصر عليه من قبل». وافتتح الرئيس المصري، أول أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، في دورته السابعة، والمُقام يومي 30 و31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار «ابدع وانطلق». ويشارك في المؤتمر 1500 شاب من الجامعات، والأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والمبدعين والمبتكرين.

ويناقش المؤتمر قضايا اقتصادية واجتماعية ويضع توصيات تقوم الحكومة بتنفيذها ومتابعتها.

