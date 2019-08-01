عربيات ودوليات

نيويورك الوكالات: قال دبلوماسيون إن ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي طلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التحقيق في تعرض منشآت طبية تدعمها المنظمة الدولية في شمال غربي سورية لهجمات.

وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت والدومينيكان وإندونيسيا التماسا دبلوماسيا رسميا للأمين العام الأممي بشأن عدم إجراء تحقيق في الهجمات التي تتعرض لها المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في محافظة إدلب شمالي سورية.

وقالت الدول المذكورة في الطلب «تعرض ما لا يقل عن 14 منشأة مدعومة من الأمم المتحدة (...) لأضرار أو دمرت في شمال غرب سورية منذ نهاية أبريل .. لذا نطلب منك بكل احترام أن تدرس فتح تحقيق داخلي بالأمم المتحدة في الهجمات التي ألحقت أضرارا، أو دمرت مرافق تدعمها الأمم المتحدة .. ورفع تقرير فوري».

في المقابل ، اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الدول الغربية في مجلس الأمن بالسعي إلى الحفاظ على «الجيب الإرهابي» في إدلب لاستخدامه ضد السلطات السورية.

وأضاف المندوب الروسي: «نفس الشيء حدث كل مرة عندما اقترب أي جيب إرهابي جديد من نهايته في سوريا، هذا ما حصل للوضع حول الجانب الشرقي من حلب، والغوطة الشرقية، والآن تضرب الماكينة الدعائية من كل أسلحتها بسبب الأوضاع في إدلب».

وأكد نيبنزيا أن روسيا ستواصل عملها مع تركيا في إطار مذكرة سوتشي المبرمة، في 17 سبتمبر 2018، بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، لتسوية الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، مضيفا: «ندعو إلى عدم عرقلة جهودنا من خلال خلق تغطية سياسية للإرهابيين واستفزازاتهم».

ونفى نيبينزيا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بشن غارات على مستشفيات ومدارس في سوريا، مشددا على أن التقارير حول ذلك كاذبة، داعيا الأمم المتحدة والوكالات المعنية إلى عدم الإسراع في نشر معلومات غير دقيقة حول ضحايا الأعمال القتالية والسعي لأخذ المعطيات من مصادر غير مسيسة.

وبدأ الجيش السوري تدعمه روسيا هجوما منذ 26 أبريل الماضي على ريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب، التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي التكفيري. وتقول الأمم المتحدة إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 450 مدنيا، وتشريد أكثر من 440 ألف شخص.

