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بغداد- الوكالات: أعلنت أعلى سلطة قضائية عراقية أمس عن طلبها من رئاسة البرلمان رفع الحصانة عن 21 نائباً بجرائم مختلفة، بينها الفساد، وأخرى لم يوضح طبيعتها، منوهاً بأنه يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لهم، لاسيما أن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة، ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم.

وقال المجلس الأعلى للقضاء العراقي في بيان أمس إنه أرسل عبر رئاسة الإدعاء العام الطلب إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن 10 من أعضاء المجلس عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية، طلبًا ثانيًا برفع الحصانة عن 11 نائباً آخر عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد من دون توضيح طبيعتها.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي الحالي يضم 329 نائبًا اختيروا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في البلاد في الثاني عشر من مايو عام 2018.

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للقضاء إلى أن المجلس أجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانة عنه، وقد تم ذلك فعلًا.

وأكد أن المجلس «يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي لأعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، لاسيما وأن موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق أو المحاكمة، ولم تتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم».

وأوضح أن «هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معيّن إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة».

ونوه المجلس الأعلى للقضاء العراقي في الختام بأنه «بإمكان من يرغب في التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب للتأكد من ذلك».

