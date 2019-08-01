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السعودية تقرر التباحث مع العراق بمشروع اتفاقية أمنية


الرياض الوكالات: قرر مجلس الوزراء السعودي، التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة العراق، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية «واس».
وترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في نيوم بمنطقة تبوك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة السعودية وحكومة العراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.


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