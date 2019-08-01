دوليه

عمق توتنهام الإنكليزي، وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، جراح ريال مدريد الإسباني بالفوز عليه 1-0 أول من أمس على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ ضمن كأس «أودي» الودية، فيما استعرض بايرن ميونيخ المضيف باكتساحه فنربغشه التركي 6-1.

ودخل النادي الملكي الى مباراة في هذه الدورة الرباعية التي يشارك فيها أيضا بايرن ميونيخ المضيف وفنربغشه التركي، بمعنويات مهزوزة تماما إثر خسارته المذلة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد 3-7 الجمعة في مدينة نيوجيرزي الأميركية، ما جعل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في وضع لا يحسد عليه. وكانت الخسارة أمام الجار المدريدي الثانية في ثلاث مباريات خاضها ريال في كأس الأبطال الدولية، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ 1-3، مقابل تعادل 2-2 وفوز بركلات الترجيح على أرسنال الإنكليزي.ثم وجه توتنهام ضربة جديدة الى ريال وعقد وضع مدربه زيدان الذي يواجه مشاكل بالجملة قبيل انطلاق الموسم إن كان من ناحية الإصابات العديدة في صفوف الفريق، أبرزها لماركو أسينسيو الذي انتهى موسمه قبل أن يبدأ، أو قراره بالتخلي عن الويلزي غاريث بيل ثم تعطيل صفقة انتقاله الى الدوري الصيني وحصوله على راتب أسبوعي خيالي قدره مليون يورو. ويدين النادي اللندني بفوزه الثاني في ثالث مباراة تحضيرية للموسم الجديد، الى هاري كين الذي سجل الهدف الوحيد في الشوط الأول إثر خطأ من الظهير البرازيلي مارسيلو (22).ورغم الهدف المبكر، عجز ريال عن تجنب الهزيمة في هذه المباراة التي أجرى خلالها الفريقان تعديلات بالجملة خلال الشوط الثاني دون أن يطرأ أي تعديل على النتيجة، ليتأهل توتنهام الى نهائي كأس «أودي» حيث يلتقي مع بايرن ميونيخ الذي حقق فوزه الودي الثالث تواليا والرابع مقابل هزيمة وتعادل في 6 مباريات، وجاء على حساب فنربغشه 6-1، بينها ثلاثية لتوماس مولر الذي دخل بعد 20 دقيقة على البداية بسبب اصابة سيرج غنابري.

وحسم النادي البافاري الذي يفتتح موسمه السبت ضد غريمه بوروسيا دورتموند في الكأس السوبر ثم يلتقي إينرجي كوتبوس في 12 أغسطس ضمن مسابقة الكأس قبل أن يبدأ الدوري في 16 منه ضد هرتا برلين، المواجهة في الشوط الأول الذي شهد تسجيله خماسية عبر البرتغالي ريناتو سانشيز (22) وليون غوريتسكا (28) وتوماس مولر (31 و44 من ركلة جزاء) والفرنسي كينغسلي كومان (40).

وأكمل مولر ثلاثيته في بداية الشوط الثاني (58)، قبل أن يقلص الألماني ماكس كروسه، لاعب بريمن ومونشنغلادبلاخ السابق، الفارق للفريق التركي في الدقيقة 64.

