دوليه

أبدى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ الألماني، أسفه على التصريحات التي أدلى بها أخيراً بشأن ثقته في تعاقد ناديه مع ليروي سانيه، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، في القريب العاجل.

وصرح كوفاتش قبل بضعة أيام بأنه «واثق من الحصول على خدمات سانيه»، وهو ما عرضه لانتقادات كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي للبايرن، الذي رأى أن تلك التصريحات لن تساعد ناديه، كما شدد على العلاقة الوطيدة مع إدارة المان سيتي. وتحدث كوفاتش لقناة «ZDF» الألمانية عن ذلك، قائلًا «لقد تحدث مع إدارة النادي حول هذا الأمر، وربما كنت مزعجًا في هذه المقابلة، لكني تحدثت إلى بيب غوارديولا، مدرب السيتي، عبر الهاتف، واعتذرت له بشأن ذلك». واختتم «أود الاعتذار للنادي أيضًا، وسوف أكبح نفسي في مثل هذه الحالات مستقبلًا».

جدير بالذكر، أن بايرن ميونخ يسعى منذ نهاية الموسم الماضي، لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري، ليضع سانيه هدفًا رئيسيًا له في فترة الانتقال الصيفي.

