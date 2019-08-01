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دوليه

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إيكاردي يقترب من روما


كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس عن تطور جديد في الوجهة المقبلة للأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم ميلان. ووفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن روما وجه اهتمامه إلى ضم إيكاردي هذا الصيف، من أجل دعم خط هجومه في الموسم الجديد.
وكان روما يريد ضم غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس، لكن الأخير لم يبد أي إشارة إيجابية صوب الانتقال إلى «الذئاب». ويريد روما استغلال رغبة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، في ضم إدين دجيكو مهاجم روما، من أجل حسم صفقة إيكاردي. وسيكون عرض روما المقدم لإنتر 40 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة دجيكو، مقابل ضم إيكاردي هذا الصيف. وترى إدارة روما أن العرض سيحظى بإعجاب مسؤولي إنتر الذين قرروا الاستغناء عن إيكاردي، ويرغبون في ضم دجيكو.


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