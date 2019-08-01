دوليه

تعاقد ولفرهامبتون الإنكليزي أول من امس مع مهاجم ميلان الإيطالي باتريك كوتروني بعقد لأربعة مواسم، وذلك في صفقة قدرتها وسائل الاعلام بقرابة 19 مليون دولار.وأصبح ابن الـ21 عاما ثاني لاعب يلتحق بولفرهامبتون هذا الصيف بعد الإسباني خيسوس فاييخو القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة. ونقل موقع النادي الإنكليزي عن لاعبه الإيطالي الجديد قوله «النادي أرادني حقا، ومن الرائع أن أتمكن من اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لصالح وولفز. أتطلع بفارغ الصبر للبدء».وبدأ كوتروني مشواره الكروي في الفرق العمرية لميلان وصولا الى الفريق الأول الذي خاض معه 90 مباراة خلال الموسمين الماضيين، مسجلا 27 هدفا مع 7 تمريرات حاسمة. واستدعي كوتروني الى المنتخب الإيطالي الأول عام 2018 بعد أن دافع عن ألوان بلاده في جميع الفئات العمرية.