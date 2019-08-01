دوليه

أكد نجم مان يونايتد السابق، تيدي شيرنغهام، أن الوضع الحالي لنجم «الشياطين الحمر»، الفرنسي بول بوغبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافوردي يجب أن لا يستمر. وقال شيرنغهام أنه من الأفضل لمان يونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوغبا نهائيا.

وكان مينو رايولا وكيل بوغبا، أبلغ إدارة يونايتد برغبة موكله في الرحيل، وخوض «تحد جديد».

وقال شيرنغهام في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الكثير من الجماهير منزعجة من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد». وأضاف: «من الأفضل للجميع أن يرحل». وتابع: «إذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم، أيًا كان الثمن». وأتم: «أنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمان يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي».

