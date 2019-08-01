دوليه

وافق الأهلي المصري على العرض الذي تقدم به الصفاقسي التونسي لاستعارة مهاجم الفريق عمرو جمال خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وأوضح الأهلي أن عمرو جمال سيلعب في صفوف الفريق التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقام عمرو بتمديد عقده لمدة موسمين مع النادي الأهلي قبل الموافقة على رحيله إلى الدوري التونسي.

إلى ذلك قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إن قيمة صفقة التعاقد مع المدافع محمود متولي الذي انتقل إلى الفريق الأحمر قادما من الإسماعيلي وصلت 15 مليون جنيه.

وتابع «بدأت المفاوضات منذ فترة طويلة مع محمد فضل مدير التعاقدات السابق وقطع شوطا كبيرا مع الإسماعيلي واللاعب مما ساعدنا على استكمال الصفقة بنجاح». وأوضح «كان يتبقى في عقد متولي عاما واحدا لكننا وضعنا مع إدارة الإسماعيلي بروتوكول تعاون بسد احتياجات الفريقين وتبادل لاعبين بين الناديين».

وأكد محمود متولي أن المنافسة مع مدافعي الأهلي لن تكون سهلة بسبب أن الجميع على مستوى فني مميز بجانب الخبرات الكبيرة. وقال «سأعمل على التأقلم سريعا وأثق في قدرتي على ذلك خاصة أن رامي ربيعة وياسر إبراهيم كانا زميلي في منتخب الشباب».

