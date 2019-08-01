دوليه

أعلن الزمالك تعاقده مع محمود عواد حارس الإسماعيلي ومحمد أوناجم مهاجم الوداد المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أوناجم على عقود انتقاله للزمالك لمدة ثلاثة مواسم مقابل مليون و500 ألف دولار ومن المنتظر أن ينتقل الكونغولي كابونغو كاسونغو العائد للزمالك من إعارة إلى الوداد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. ووقع عواد على عقد مدته 5 سنوات ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة لكن المعلومات الواردة من النادي تؤكد أن الإسماعيلي حصل على 35 مليون جنيه مع انتقال أحمد مدبولي لاعب الأبيض للدراويش لمدة أربعة مواسم ومحمود عبد العاطي دونغا لثلاثة مواسم ضمن الصفقة. وأكد عواد أنه تنازل عن مبلغ كبير من عقده لإكمال قيمة الصفقة للإسماعيلي. وقال «لا يجب أن ننسى جنش الذي يعد بمثابة أخ كبير بالنسبة لي وهو رقم 1 في الزمالك ومكانه محفوظ بمجرد عودته». وتابع « أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع بي وسأنتظم في التدريبات اليوم وجاهز للعب فورا».

يذكر أن عواد بات الحارس الثالث الذي يتعاقد معه الزمالك هذا الصيف بعد ضم محمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجيت مع وجود الحارس الأساسي المصاب محمود عبد الرحيم جنش.

في سياق آخر يكثف الزمالك مفاوضاته مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي للتعاقد معه لتدريب الفريق الأبيض خلفا لخالد جلال المدير الفني الذي تمت إقالته.

وفي الوقت نفسه استطلع الزمالك رأي الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر حول التعاقد معه تحسبا لعدم التعاقد مع إيمانويل. وكان الزمالك قد أقال الجهاز الفني لفريقه برئاسة خالد جلال عقب الهزيمة من الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.

