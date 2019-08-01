دوليه

تعاقد نادي بيراميدز رسميا مع الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأتم بيراميدز إجراءات ضم جون أنطوي بعدما تسلم الاستغناء الخاص به ليتم قيده في القائمة. ولم يعلن النادي عن الصفقة لكن إدارة بيراميدز كانت قد اتفقت مع المقاصة على دفع مبلغ مليون و500 ألف دولار. وكان أنطوي قريبا من الزمالك لكن تسببت المطالب المالية للغاني في الوقوف أمام إتمام تعاقد النادي الأبيض معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. ويعتبر أنطوي هو الصفقة السادسة لنادي بيراميدز هذا الصيف بعد ضم إسلام عيسى من المصري وأحمد علي من المقاولون وطارق طه من الإسماعيلي ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي ومحمد عطوة من الرائد السعودي.

