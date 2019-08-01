دوليه

أعلن نادي الترجي التونسي، أمس، تتويجه رسميًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، وفقًا لحكم المحكمة الرياضية الدولية «كاس». ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الترجي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نبأ عاجلًا قالت فيه «رسمياً كاس يعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا».

وكشفت تقارير صحفية، أن المحكمة الرياضية الدولية، أبطلت قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والذي رفض سابقًا احتساب اللقب للنادي التونسي، وقرر إعادة مباراة إياب النهائي أمام الوداد المغربي في ملعب محايد، ليعود اللقب مرة أخرى إلى الترجي للعام الثاني على التوالي.

وبذلك القرار تضع المحكمة الرياضية، نقطة النهاية في مسلسل الصراع الطويل، على لقب دوري أبطال أفريقيا 2018-2019، والذي شهد جدلًا واسعًا وأحداثًا مشتعلة بين الترجي والوداد.

وبناء على ذلك القرار، ينتظر الترجي مواجهة قوية أمام الزمالك المصري، على لقب السوبر الأفريقي، الذي يقام أحد أيام 16، 17، 18 أغسطس المقبل، بالإمارات.

وكان الوداد المغربي، رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 31 مايو الماضي على ملعب رادس، بعد إلغاء هدفه ومطالبة اللاعبين للحكم الغامبي بكاري غاساما باللجوء لتقنية الفيديو، لكنه ثبت بعد ذلك تعطل العمل بالفيديو.

وألغى غاساما اللقاء، وكان الترجي متقدمًا بهدف الجزائري يوسف بلايلي، ليعلن كاف بعدها تتويج الفريق التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في فرنسا، ويعلن إعادة اللقاء في ملعب محايد وهو ما دفع نادي الترجي للتقدم بشكوى رسمية لدى المحكمة الرياضية الدولية.

