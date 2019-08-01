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لن تتمكن الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا من الدفاع عن لقب سباق 800 م في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في الدوحة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك بعد أن ألغى قاض سويسري قرارا بالتعليق المؤقت للقواعد الجديدة المفروضة من قبل الاتحاد الدولي للعبة. ونقل عن سيمينيا قولها عبر ممثليها «أشعر بخيبة أمل كبيرة لحرماني من الدفاع عن اللقب الذي كسبته بجهدي. لكن هذا لن يردعني عن مواصلة كفاحي من أجل الحقوق الإنسانية لجميع الرياضيات النسوة المعنيات».

وقال ممثلو سيمينيا في بيان أن «قاضيا واحدا في المحكمة الفدرالية السويسرية العليا نقض الأحكام السابقة التي كانت قد علقت موقتا قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في انتظار نتائج الاستئناف المقدم من قبل كاستر ضد حكم محكمة التحكيم الرياضي «كاس» التي أيدت القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي للعبة.

وفي اتصال أجرته وكالة «فرانس برس»، اكتفى الاتحاد الدولي بالقول تعليقا على القرار الصادر أول من امس «الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيعلق على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية عندما تعلن المحكمة قرارها المبرر، وهذا ما يجب أن يتم».

