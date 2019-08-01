دوليه

وجهت الى السباح المجري تاماس كينديريشي الذي كان مشاركا في بطولة العالم للسباحة، تهمة التحرش الجنسي لكن سُمِحَ له بمغادرة كوريا الجنوبية التي استضافت البطولة في مدينة غوانغجو بين 12 و28 يوليو، وذلك بحسب ما أعلن الادعاء العام أمس.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية منعت السباح المجري، البالغ 22 عاما والحائز على برونزية سباق 200 م فراشة في أولمبياد ريو 2016، من مغادرة البلاد لاتهامه بارتكاب فعل غير لائق بالإكراه بحسب ما قالت مسؤولة في مكتب الادعاء في غوانغجو لوكالة فرانس برس.

وكشفت المسؤولة أن كينديريشي دفع وديعة قدرها ثلاثة ملايين وون (2500 دولار) لحسمها من أي غرامة تفرض عليه جراء التهمة التي هي جريمة موجزة بموجب القانون الكوري الجنوبي وسيتم التعامل معها إداريا، دون محاكمة في قاعة المحكمة. وأشارت المسؤولة الى أن «الإجراء التالي» سيكون رفع حظر المغادرة، لكنها لم تؤكد ما إذا كان السباح قد غادر البلاد بالفعل.واعتذر كينديريشي عن «ملامسة عن غير نية» لراقصة في ملهى ليلي بعدما اعتقلته الشرطة على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، معترفا بحصول احتكاك مع المدعية لكنه نفى اي تهم بتحرش جنسي.

