محلية

أكد أمين سر النادي العربي فؤاد المزيدي أن مجلس إدارة النادي الجديد بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة وضع رؤية محددة وهي العودة إلى منصات التتويج، موضحاً أن هذا الأمر يشمل كل الألعاب ولا يقتصر على كرة القدم فقط. وقال المزيدي لـ «النهار»: إن أي رؤية تتطلب خطة واضحة لتطبيقها على أرض الواقع وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي، موضحاً: «لنأخذ الفريق الأول لكرة القدم كمثال على رؤيتنا والخطة الموضوعة لتطبيق هذه الرؤية من خلال التعاقد مع جهاز فني ذي خبرة عاليمة بقيادة الإسباني خوان مارتينيز، ثم التعاقد مع محترفين مميزين كالسوري يوسف قلفا والغيني توني ماويجي والليبي السنوسي الهادي بالإضافة إلى الإسبانيين اللذين يخضعان إلى التجربة في الوقت الحالي»، مؤكداً أن مجلس الإدارة ليس لديه مشكلة في التعاقد مع 6 محترفين وإعارة أحدهم إلى ناد محلي. وتابع المزيدي: «كما حرصنا على ضم لاعبين محليين مميزين مثل فهد زويد ومحمد البذالي وعلي عتيق وعلي حسن، ومازال الباب مفتوحاً للمزيد من التعاقدات وفق رؤية الجهاز الفني». ولفت إلى أن الجهاز الفني الإسباني يضم فريق عمل متكاملاً يشرف على فريق الشباب وفريق البراعم والمدرسة بالإضافة إلى المعد البدني والمعد المتخصص بتجهيز اللاعبين بعد الإصابة، مؤكداً أن العمل الاحترافي سيعطي بالتأكيد نتائج إيجابية، وقال: «هذه التجربة سنعمل على تعميمها على بقية الألعاب، صحيح أن الفريق الأول لكرة القدم هو واجهة النادي لكننا في المقابل لن نهمل بقية الألعاب، وهنالك اهتمام كبير بفريق كرة الطائرة من خلال التعاقد مع مدرب إيراني عالمي ومحترف مميز من الجنسية ذاتها».

وأكد المزيدي ان مجلس الإدارة وضع نصب عينيه المصلحة العامة للرياضة الكويتية بشكل عام ومصلحة النادي العربي على وجه الخصوص، رافضاً فكرة الميل إلى جهة معينة، خصوصاً بعد رفع الإيقاف وعودة الرياضة إلى الساحة الدولية.

واعترف بتأثير مواقع «السوشيال ميديا» على الرياضة والإعلام الرياضي، لكنه طالب بالابتعاد عن الإثارة والبحث عن المشاكل ووضع مصلحة النادي في المقام الأول، وقال: «هنالك بعض المتربصين الذي ينقلون أخباراً لا أساس لها والهدف منها التشويش والتأثير على مسيرة النادي، خصوصاً أننا نحرص على العمل منذ نجاحنا في الانتخابات الأخيرة».

وتابع: «أعتقد أن النجاح وتحقيق البطولات سيجبر أمثال هؤلاء على السكوت، ونحن لا نريد مديحهم نريد فقط أن يسكتوا ولا يثيروا المشاكل»، لافتاً إلى أن مواقع «السوشيال ميديا» سلاح ذو حدين في الوقت الحالي، مؤكداً أن إدارة النادي طلبت من اللاعبين عدم إثارة أي مواضيع تتعلق بالفريق في هذه المواقع حرصاً على الاستقرار ومن اجل البعد عن المشاكل.

وأكد أن الإدارة لا تمطح إلى تحقيق نجاح مؤقت يعقبه فشل، بل تريد المضي على استراتيجية معينة تبقي النادي منافساً في معظم الألعاب، مشيراً إلى ذلك يأتي من خلال الاهتمام بفرق البراعم والناشئين والاستمرار في دعمها من أجل جني الثمار في المستقبل. وناشد المزيدي الهيئة العامة للرياضة بسرعة تسهيل الأمور المالية من أجل تجهيز ستاد صباح السالم، لافتاً إلى أن النادي يسير في خطوات الحصول على ترخيص المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي، وقال إن الاصلاحات التي أجريت على الستاد كانت كلها على حساب النادي. وتوجه المزيدي بالنداء إلى جماهير الأخضر مطالباً إياها بدعم الفريق في مباراته بالبطولة العربية أمام الاتحاد السكندري يوم 27 أغسطس الحالي، موضحاً: «جماهير الأخضر دائماً في الموعد وتقف خلف الفريق في كل الظروف، ونأمل أن نحقق نتائج طيبة في البطولة العربية، خصوصاً أن آخر مشاركة للعربي حصل فيها على لقب الوصيف».

