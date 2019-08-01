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التدريب الأخير للأزرق اليوم

راشد خلف
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الخميس 01 أغسطس 2019

يخوض الأزرق اليوم تدريبه الأخير على ملعب عبدالرحمن البكر في مقر الاتحاد قبل المغادرة صباح غد الجمعة إلى أربيل على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي انطلقت في العراق أول من أمس وتستمر حتى 14 أغسطس الحالي. ويبدأ الأزرق مشواره بمواجهة السعودية الأحد المقبل على ستاد فرانسو حريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه.
وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة لممونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 والتي يستهلها الأزرق بمواجهة نيبال يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد جابر وبعدها بخمسة أيام أمام أستراليا على الملعب ذاته. وينص نظام البطولة على تأهل الأول من كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 14 أغسطس. وبالتالي فإن الأزرق سيواصل اعداده للتصفيات المشتركة بعد العودة من العراق على أن يبدأ برنامج الإعداد يوم 24 أغسطس حسب رغبة من المدرب الكرواتي روميو يوزاك الذي طلب إجراء مباراة ودية يوم 28 أغسطس قبل مباراتي نيبال وأستراليا، لكن هذا الطلب يصطدم بمباريات أندية الكويت والعربي والسالمية في بطولة الأندية العربية، حيث يلعب العربي مع الاتحاد السكندري يوم 27 أغسطس، والكويت مع الشرطة العراقي يوم 28 منه، والسالمية مع القوة الجوية العراقي يوم 29.
وتضم قائمة المنتخب لاعبين من العربي هما الحارس سليمان عبدالغفور والمهاجم حسين الموسوي، ولاعب من السالمية هو مبارك الفنيني، بالإضافة إلى 6 لاعبين من الكويت، هم: سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، فيصل زايد، شريدة الشريدة ويوسف ناصر.


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