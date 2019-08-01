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أشاد نائب رئيس اتحاد التنس عبدالصمد العريان بالمستوى «الجيد» لناشئي اللعبة وبالنتائج «المتميزة» التي حققوها في بطولة تركيا الدولية للناشئين «تحت 18 سنة» التي أقيمت في الفترة من 19 إلى 27 يونيو الحالي. وقال العريان إن حصول عيسى قبازرد وبدر العبدالله على الميدالية الفضية في منافسات زوجي البطولة التي أقيمت في مدينة أزمير وشهدت مشاركة سبع دول يؤكد أن ناشئي الكويت ينتظرهم مستقبل واعد. وأضاف أن المستوى الذي ظهر به اللاعبان قبازرد والعبدالله في المباراة قبل النهائية للبطولة أمام الثنائي التركي أوميت كانكوس والألماني إليكساندر جونز وفوزهما بمجموعتين مقابل واحدة يؤكد أن «الكويت تمتلك مهارات على مستوى عال في لعبة التنس».

