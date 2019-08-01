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السالمية يواجه شوفلان ودياً


يخوض السالمية اليوم أولى مبارياته الودية في معسكره الإعدادي بأذربيجان عندما يواجه نادي شوفلان الأذري في باكو ضمن المعسكر الذي يستمر حتى 13 أغسطس الحالي. وخاض السماوي تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب الفرنسي ميلود حمدي منذ وصوله إلى باكو الجمعة الماضي، بينما يواصل المدافع أحمد عبدالغفور فترة الإعداد التأهيلية بعد عودته من الإصابة في انتظار انضمامه إلى التدريبات الجماعية. وكان الثلاثي فواز عايض ومحمد الهويدي وعبدالرحمن الرياحي التحقوا بالوفد أول من أمس، بعد تعذر سفرهم مع الوفد لأسباب مختلفة، فيما يستمر غياب المحترفين الفلسطيني عدي الدباغ والسوري فراس الخطيب لارتباطهما مع منتخبي بلادهما في بطولة غرب آسيا المقامة في العراق حالياً. وسيلعب السماوي 3 مباريات ودية أخرى أمام الخليج السعودي يوم 5 أغسطس، وأمام سومفايت الأذربيجاني يوم 10 الشهر نفسه، وأمام نادي نيفتشي يوم 12 منه. وتنتظر الفريق مباراة مهمة يوم 29 أغسطس الحالي أمام القوة الجوية العراقي على ستاد كربلاء في دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال، على أن يستضيف السالمية لقاء الإياب على ستاد ثامر يوم 24 سبتمبر المقبل.


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