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اعتمد مجلس ادارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه اول من أمس برئاسة الشيخ احمد اليوسف لائحة لحنة المسابقات للموسم المقبل 2019/2020. وشهدت اللائحة تواجد 4 لاعبين غير كويتيين وذلك بالنسبة لفرق المراحل السنية فقط، على ان يكون بينهم لاعب من مواليد الكويت تحت مسمى «جنسيات اخرى». كما اعتمد مجلس ادارة الاتحاد تشكيل اللجنة الفنية برئاسة عضو المجلس خالد الشمري، ونائب رئيس اللجنة الفنية عضو المجلس د. احمد رجب. ووافق مجلس الادارة على تحمل نفقات استضافة منتخب نيبال في مباراتيه مع الازرق بالكويت، في الجولتين الاولى والخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وكأس اسيا 2035 بالصين.

