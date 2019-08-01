محلية

علق المحامي عادل بهبهاني رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة سابقاً، على قرار الوزير المختص بإغلاق ملف التنفيذ في القضية التي عرفت بـ «النقاط الثلاث» بأن «كتاب الوزير المرسل إلى مدير إدارة التنفيذ مخالف للقانون فميعاد سحب القرار الإداري فات بصدور حكم التمييز بإلغائه للأسباب المبينة فيه».

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»: «ثم نسأل سعادة الوزير أين ذهب تنفيذ الشق الأول من الحكم بخصم الثلاث النقاط من نادي الكويت بعد الحكم ببطلان قرار اللجنة الأولمبية؟! نتأمل التنفيذ كما يجب».

وتابع : «إذا لا قدر الله أغلق باب التنفيذ نهائيا في الثلاث النقاط بالطريقة المخالفة للقانون فإن ردة الفعل: إما شكوى للنائب العام ضد الوزير المختص لامتناعه عن تنفيذ الشق الأول من الحكم أو دعوى الإلغاء لقرار السحب ضد الوزير بصفته أو شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم وللجنة الأولمبية الدولية بسبب التدخل الحكومي في إلغاء قرار لجنة الاستئناف».