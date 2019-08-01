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يتوجه وفد منتخب كرة السلة للناشئين (تحت 17 سنة) الى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لإقامة معسكر تدريبي يستمر لغاية 15 أغسطس الحالي استعداداً لبطولة الخليج التي ستقام في المنامة خلال الفترة من 19 إلى 26 من الشهر الحالي.

ويترأس وفد الفريق رئيس لجنة المنتخبات ثامر الشنفا ويضم محسن المطيري وفاضل الداوود اداريين ومحمد الحميدان مديراً للمنتخب والكرواتي ايدي دازليتش مدرباً ووليد الهندي مساعداً و 16 لاعبا هم عبدالمحسن الطبيخ وراشد الراشد وسلمان الفرج وسهو السهو ودعيج المريشد ومحمد فاضل ونواف الدحيم واحمد عناد وعبدالهادي الهاجري وحسين الحسيني ويعقوب الصفار وطلال محمد وعبداللطيف مبارك وعبدالعزيز الملا ومبارك خلف وعبدالعزيز المطيري.

وسيخوض الفريق في المعسكر التدريبي 7 مباريات تحضيرية بحسب المتعهد احداهما ستكون مع منتخب لاعبي القاهرة.

وسيعود «ناشئو السلة» يوم 15 الشهر الحالي على ان يخلد اللاعبون الى الراحة يوماً واحداً قبل ان يتم التوجه الى المنامة للمشاركة في البطولة التي تعتبر اول مشاركة رسمية لمنتخبات السلة بعد رفع الايقاف الرياضي.

