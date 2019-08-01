دوليه

استأنف المنتخب الأردني تدريباته في عمان يوم أمس بعد عودته من المعسكر التركي فجر الثلاثاء، على أن يجري تمريناً مساء اليوم ويغادر بعده مباشرة الى أربيل للدخول في اجواء بطولة غرب آسيا التاسعة.ويلعب منتخب النشامى في المجموعة الثانية الى جانب الأزرق والسعودية والبحرين.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الاردني بقيادة البلجيكي فيتال بوركلمانز، على قائمة اللاعبين النهائية للمشاركة في البطولة، حيث ضمت: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار وحمزة الدردور.

