دوليه

يختتم المنتخب السعودي معسكره في العاصمة الرياض يوم غد، وهو موعد المغادرة إلى أربيل العراقية للمشاركة في بطولة غرب آسيا التاسعة والتي يستهلها بمواجهة الأزرق يوم الأحد المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأردن والبحرين أيضا. واكتفى يوسف عنبر مدرب الأخضر السعودي، بالتدريبات في معسكر الرياض، اذ لم يخض الفريق أية تجربة ودية قبل السفر إلى العراق.

وكان من المقرر أن يلعب الأخضر مباراتين وديتين في المعسكر، إلا أن تأخر وصول بعض اللاعبين من معسكرات أنديتهم في أوروبا ومصر وتونس حال دون ذلك.

وقاد عنبر التدريبات الذي خاضها المنتخب اول من امس على ملعب الملك فهد، بحضور جميع اللاعبين ما عدا يزيد البكر لاعب الأهلي، الذي غاب بإذن مسبق.

وبدأ عنبر الحصة التدريبية بالجوانب البدنية، ثم طبق العديد من الجمل التكتيكية، قبل أن يجري مناورة على منتصف

الملعب.

