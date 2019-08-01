دوليه

تغلب المنتخب العراقي على نظيره اللبناني 1- 0 في المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا اول من امس على ستاد كربلاء الدولي بحضور اكثر من 27 ألف متفرج ضمن منافسات المجموعة الاولى.ويستضيف العراق خلال الفترة من 30 يوليو الى 14 اغسطس الحالي بطولة غرب آسيا بمشاركة تسعة منتخبات وزعت على مجموعتين تخوض مبارياتها في مدينتي كربلاء واربيل. وتضم المجموعة الاولى الى جانب العراق ولبنان، منتخبات فلسطين واليمن وسورية، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الاردن والكويت والبحرين والسعودية وتخوض مبارياتها في مدينة اربيل شمالي البلاد. وحقق المنتخب الفلسطيني نتيجة مماثلة للبلد المضيف بفوزه على نظيره اليمني 1- 0 ايضا. في المباراة الأولى، بدأ المنتخب اللبناني اللقاء بحذر وحاول المحافظة على تماسكه الدفاعي في الدقائق الاولى لاحتواء اندفاع صاحب الارض والجمهور لافتتاح التسجيل مبكرا. وبمرور الوقت وخلافا للتوقعات، بدأ المنتخب اللبناني بمجاراة مضيفه العراقي ونجح في الوصول الى مرمى الحارس محمد حميد في اكثر من محاولة، أخطرها للقائد حسن معتوق الذي سدد كرة من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث (8).وحاول صاحب الارض استعادة المبادرة والاقتراب من مرمى حارس المنتخب اللبناني مهدي خليل الذي لم يواجه اي محاولة طيلة الشوط الاول الذي كان فيه الضيوف هم الافضل.وكاد نور منصور أن يفتتح التسجيل لمنتخب لبنان من كرة قوية سددها قبل انتهاء هذا الشوط بخمس دقائق، لكن محاولته مرت بجانب القائم.في الشوط الثاني، تحسن اداء المنتخب العراقي بعد تغييرين عمد اليهما الجهاز الفني مرة واحدة لزيادة فاعلية منطقة الوسط باشراك صفاء هادي بدلا من امجد عطوان، وعلاء عباس بدلا من ايمن حسين. وفي الدقيقة 52، نجح المنتخب العراقي في التقدم باحرازه هدف المباراة الوحيد بواسطة حسين علي الذي استثمر خروج الحارس مهدي خليل وكذلك الارتباك الدفاعي لمنتخب لبنان وارسل الكرة الى المرمى. وفي المباراة الثانية على الملعب ذاته، بدأ المنتخبان الفلسطيني واليمني الشوط الاول بندية متبادلة لكن مع مرور الوقت، فرض الأول نفسه بفضل الانسجام الذي صنعته خبرة مخضرميه خصوصا قائده عبد اللطيف البهداري، واتيحت امامه فرص للتقدم ابرزها كرة قوية سددها محمد درويش في الدقيقة 21 لكنها علت العارضة قليلا. وفي الدقيقة 26، ارتقى مدافع المنتخب الفلسطيني عبد اللطيف البهداري لكرة عرضية عالية وحولها برأسه نحو زميله ياسر حمد الذي أكملها رأسية أيضا في شباك الحارس سالم عوض. وواصل المنتخب الفلسطيني افضليته في الشوط الثاني وحاول تعزيز تقدمه لحسم اللقاء، لكن النتيجة لم تتغير بعدما اهدر عدي الدباغ فرصة هدف ثان بسبب تباطؤ في تسديد كرة قريبة من مرمى الحارس اليمني (72).وقبل انتهاء المباراة بدقيقتين، ردت عارضة المرمى اليمني كرة الدباغ في آخر محاولات المنتخب الفلسطيني واللقاء.

