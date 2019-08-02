مال وأعمال

واشنطن - «كونا»: خفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 0?25 في المئة (ربع نقطة) وهو أول تخفيض له منذ ديسمبر من عام 2008.

واوضح المجلس في بيان له انه تم اتخاذ هذا القرار «في ضوء تداعيات التطورات الدولية على التوقعات الاقتصادية بالاضافة الى ضغوط التضخم الصامتة حيث قررت اللجنة (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية) خفض النطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية (2 الى 2?5-2 في المئة)».

وذكر البيان ان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ترى ان قرار الخفض سيؤدي «الى التوسع المستدام للنشاط الاقتصادي واستمرار الظروف القوية لسوق العمل وقرب وصول التضخم الى النسبة التي تريدها اللجنة اي 2 في المئة».

وأوضح «بينما تفكر اللجنة في المسار المستقبلي للنطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية ستواصل في نفس الوقت رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستعمل حسب الحاجة للحفاظ على التوسع مع وجود سوق عمل قوي والتضخم قرب النسبة المستهدفة اي 2 في المئة».

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها خفضت أسعار الفائدة الرئيسية للحفاظ على الاستقرار النقدي في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.

وخفضت مؤسسة النقد معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض أموال إلى البنوك، إلى 275 نقطة أساس من 300 نقطة أساسي.

وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، بنفس الهامش إلى 225 نقطة أساس.

وأعلن مصرف الامارات المركزي أنه سيخفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها اعتبارا من امس الخميس.

وذكر المصرف في بيان أوردته وكالة (وام) ان ذلك يأتي تماشيا مع انخفاض اسعار الفائدة على الدولار الأميركي بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الاموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه اول من امس.

وأضاف البيان انه سيتم ايضا خفض سعر اعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي الاماراتي بضمان شهادات الايداع بـ25 نقطة أساس.

و تمثل شهادات الايداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الامارات أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة الى النظام المصرفي بالدولة.

كما خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساس على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.75 في المئة، إلى 2.50 في المئة.

وخفض المركزي البحريني أيضا سعر الفائدة على ودائع إلى 2.25 في المئة من 2.50 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من 4.50 في المئة إلى 4.25 في المئة.

وخفض أيضا سعر فائدة الودائع لمدة شهر إلى 2.85 في المئة من 3.10 في المئة.

وعلى ذات الطريق قرر مصرف قطر المركزي خفض سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.

وذكر المصرف أنه اتخذ القرار آخذا في الاعتبار تطورات الاقتصاد الكلي على الصعيدين المحلي والدولي.

