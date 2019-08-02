مال وأعمال

أكد المدير العام والشريك لشركة نيوبري للاستشارات المالية د. عصام الطواري أن الاقتصاد الكويتي لا يتأثر بالضرورة بالاجرءات او القرارات التي تصدر بالولايات المتحدة الأميركية ، مقارنة ببعض الدول القريبة الأخرى لعدم الارتباط المباشر للكويت بالدولار حيث لا تزيد النسبة عن 55% ارتباطانا مع الدولار مبيناً أن خفض الفائدة في أميركا قد ينتج عنه ارتفاعاً لدينا في السيولة والإيداعات البنكية محلياً.

وأضاف الطواري في تصريح لـ «النهار» أن اتجاه « المركزي الأميركي لخفض الفائدة يعد قراراً سياسيا يتعلق بتوجهات للرئيس الأميركي ترامب ورغبته بتحسين أداء الشركات وتنمية نشاطها وعائداتها، مشيراً إلى أن ضعف النمو العالمي والتوترات التجارية لهما تأثير في الاقتصاد الأميركي فضلا عن أن النمو الخارجي في الاتحاد الاوربي وآسيا يواجه بطئاً وضعفاً مضيفاً أن خفض الفائدة من شأنه أن يعزز عودة أسرع للتضخم إلى مستوى 2 في المئة المستهدف.

وتوقع الطواري أن يتأثر الاقتصاد الأميركي سلبيا على المدى المتوسط بارتفاع اسعارالعقار وتنامي حالات المضاربة فضلا عن ذلك قد يؤدي خفض المعدلات إلى تحفيز الاقتصاد دون مبرر، ما يعزز فرص حصول طفرة مالية، ولاسيما في قروض الشركات عبر إعادة التضخم.

وبيّن أن الحرب التجارية كانت احد الأسباب الدافعة لاتخاذ قرار خفض الفائدة بهدف زيادة نشاط القطاع الخاص الأميركي وتعزيز خطط تحقيق الأرباح على المدى القريب ودفع الشركات لتحسين أوضاعها المالية.

ولفت إلى أن اسعار النفط تتأثر أيضاً حيث تراجعت أسعار النفط فورا خلف تداعيات القرار لتسجل أول انخفاض في ستة أيام بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة إضافة إلى انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دون تقدم واضح تجاه حل النزاع التجاري المرير.

