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تراجع حاد للأسهم الأميركية


نيويورك - «كونا»: تراجعت مؤشرات الاسهم الأميركية بشكل حاد بعد خفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 0?25 في المئة (ربع نقطة) وهو أول تخفيض له منذ ديسمبر من عام 2008.
وفقد مؤشر (داو جونز) الصناعي نحو 77 نقطة اي ما يعادل 0?3 في المئة فيما خسر مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) ثماني نقاط أي ما يعادل 0?3 في المئة كما تراجع مؤشر (نازداك) التكنولوجي 0?1 في المئة.
واستهلت الاسهم الأميركية تعاملاتها اليوم بارتفاع بدعم من اسهم (أبل) حيث خففت الارباح القوية للشركة المصنعة لهواتف (ايفون) المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.


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