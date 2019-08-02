مال وأعمال

اشار التقرير العقاري لـبيت التمويل الكويتي « بيتك» الى ان التداولات العقارية انخفضت إلى نحو 283 مليون دينار بنهاية يونيو 2019 بنسبة 17 في المئة عن الشهر السابق له، وتزامن هذا الشهر مع موسم العطلات الصيفية وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بالتالي انخفضت ساعات العمل الرسمية، وهو ما أسهم في هذا الأداء مدفوعاً بانخفاض تداولات القطاعات العقارية باستثناء القطاع الاستثماري الذي سجل زيادة عن مستواه المحدود في مايو، ويلاحظ مستوى محدود سجله القطاع السكني مع عودة تداولات القطاعات الحرفية والشريط الساحلي إلى مستوياتها المعتادة خلال الشهر، كما يلاحظ انخفاض شهري ملحوظ لعدد التداولات العقارية مسجلاً 485 صفقة بانخفاض 19 في المئة عن مايو مع تراجع عددها في جميع القطاعات العقارية باستثناء الشريط الساحلي الذي حافظ على مستواه المحدود من عدد الصفقات.

تواصل التداولات العقارية مسارها التصاعدي في يونيو على أساس سنوي مع استمرار تسجيلها معدلات زيادة وصلت 33 في المئة مع نمو سنوي متواصل لعدد الصفقات سجل 29 في المئة في يونيو، نتيجة ارتفاع سنوي لعدد الصفقات في القطاعات المختلفة مصحوبة بزيادة طفيفة لعددها في القطاع السكني، ويلاحظ زيادة متفاوتة لقيمة الصفقات في القطاعات العقارية على أساس سنوي.

ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في مايو 20 في المئة على أساس شهري، برغم ذلك الارتفاع إلا أنه لم يصل لمستويات نفس الشهر العام الماضي منخفضاً بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، ويلاحظ أداء متفاوت لهذا المؤشر في القطاعات المختلفة، فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني والقطاعين الساحلي والصناعي على أساس شهري بينما انخفض في القطاعين الآخرين التجاري والاستثماري، وانعكس هذا الأداء على مسار المؤشر في القطاعات العقارية بنهاية يونيو مقارنة به في نفس الشهر من العام الماضي.

انخفضت قيمة التداولات في أغلب القطاعات العقارية بنهاية يونيو من حيث القيمة على أساس شهري، منها السكن الخاص بنسبة قدرها 18 في المئة مع انخفاض 12 في المئة لعدد صفقاته إلا أنه يلاحظ انخفاض متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري فقد سجلت زيادة لقيمتها 28 في المئة، بينما تراجع عددها بنسبة 19 في المئة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 58 في المئة، في حين انخفضت قيمة تداولات القطاع التجاري 20 في المئة مع انخفاض عدد صفقاته 33 في المئة إلا أنه ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 18 في المئة على أساس شهري بسبب تراجع عدد الصفقات بنحو أعلى من تراجع قيمة الصفقة ، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني 5 في المئة وفي الاستثماري بنسبة 3.7 في المئة، فيما تراجع المؤشر بنسبة ملحوظة في القطاع التجاري وصلت 77 في المئة على أساس سنوي.

